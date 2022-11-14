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中職／前11年轉隊率15.8％ 新制能否翻轉死水般FA市場？

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
自由球員制度上路11年以來，轉隊率15.8%，林智勝在2015年季後取得自由球員資格，轉戰中信兄弟隊，為史上首位透過FA制度轉隊的選手。本報資料照片
自由球員制度上路11年以來，轉隊率15.8%，林智勝在2015年季後取得自由球員資格，轉戰中信兄弟隊，為史上首位透過FA制度轉隊的選手。本報資料照片

中職今天將公告自由球員（FA）名單，從首批自由球員出現至去年，前11年合計19人次申請，僅3人轉隊，轉隊率15.8%，今年首度啟用FA分級制度，能否帶動選手流動率值得關注。

中職在2010年施行FA制度，年資從2003年起算，滿9年可取得資格，以及進入職棒時已經讀滿大學4年則為8年。2011年底出現首批符合資格球員，11年來合計19人次提出申請，包括彭政閔（2次）、陽建福、周思齊（2次）、張建銘、陳金鋒、林智勝鄭達鴻、王勝偉、張志豪、陳鏞基、傅于剛、賴鴻誠、林宥穎（林琨笙）、林益全、陳鴻文、官大元、陳禹勳。

轉隊案例僅3起，2015年林智勝、鄭達鴻都改披中信兄弟隊戰袍，2020年賴鴻誠轉戰樂天桃猿隊，其餘皆續留原隊，包括去年4人都在其他4隊陸續表態無意爭取之下，僅剩與母隊談約一途，陳鴻文、官大元獲得加薪，陳禹勳持平，林益全則成史上FA扣薪第一人。

球隊有限，加上轉隊費如同贖身費的限制，簽下高薪球員需付出鉅額轉隊費，簽下薪資不高的選手則要承擔可能失去1名選手的風險，自由球員流動始終熱不起來，一度在2017到2019年連續3年遞件數掛0。

史上最大自由球員潮出現在2020年，但這是奠基於味全龍隊擴編選秀的特殊時空背景下，宣告FA則可不占1個保護名單名額、也不需擔心「被動」轉隊，加上增添談約籌碼的多重優勢之下，多數球員提出申請都是著眼於此，而今年底及明年底也會增加台鋼雄鷹隊擴編選秀這項變因。

自由球員 賴鴻誠 林智勝 鄭達鴻

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