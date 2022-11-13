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青少棒／軟式聯賽桃園內戰 光明李政陽再見安打KO新明
國中軟式聯賽今天在高雄市開打，桃園市兩支球隊上演自家人對打的戲碼，光明國中靠李政陽再見安打，以2：1擊敗新明國中。
光明3局下發動首波攻勢，李允誠跑出內野安打，再靠犧牲觸擊、新明失誤，攻下全場第1分；新明隨後還以顏色，彭成安、鄭丞皓保送，再靠蔡沅錡安打扳平比數；7局下光明攻勢再起，黃啟恩擊出內野安打，再靠戰術攻占三壘，李政陽敲出中外野方向再見安打，讓新明以1分之差飲恨。
李政陽先發3局無失分、李允誠中繼兩局失1分、饒秉豐後援兩局無失分，聯手壓制新明打線；李政陽表示，賽前不斷告訴自己把球投準，畢竟軟式球不好打，專注度也要再提高，有時會因為對方喊聲過大，無法沉住氣而分心。
至於首次再見安打的心情，他說：「能幫助球隊贏球，感覺很開心。」
光明總教練廖高儀給予李政陽滿分，他說：「至少他有即時把缺點調整好，之前打擊都會倒棒，我提醒他把球打平就好。」
新北市二重國中、嘉義縣民和國中之戰，二重2局上陳禹叡保送、靠投手犯規攻占二壘，接著盜上三壘，再藉著投手暴投得分，終場以1：0搶下首勝。
二重投手王淮民先發兩局、周柏佑中繼3局、陳耀杰後援兩局，聯手完封民和，總教練邱耀宇表示，利用投手車輪戰的方式，觀察誰的表現比較穩定，可以扛起責任，如果不行就會當機立斷換投。
張智雄包辦全隊兩支安打，邱耀宇說：「他因身材受限，打軟式比賽的表現機會較高，也希望藉由他是3年級學長的身分，帶領學弟一起拚，就像樂天桃猿隊的蔡鎮宇一樣，拚勁很好、會帶頭衝。」
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