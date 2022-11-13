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棒球／BE HEROES訓練營落幕 王建民總教練開心完成任務

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
王建民（左）與彰化縣議會議長謝典林合影。圖／展逸國際提供
王建民（左）與彰化縣議會議長謝典林合影。圖／展逸國際提供

「柏釧BE HEROES棒球訓練營」第2天訓練集結不同世代看板球星，由王建民率領陳鏞基、黃暐傑、江少慶、郭俊麟、鄭宗哲、高國麟、陳重廷、陳柏毓擔任教練，進行傳統分組對抗賽，最後本壘攻防戰上演再見觸殺，陳鏞基、鄭宗哲指導的小隊以4：3險勝奪冠。

棒球訓練營邁入第4年，本屆集結彰化縣6支少棒隊，包括線西國小、東山國小、南郭國小、忠孝國小、田中國小、培英國小總共96位小選手參與；王建民認為，課程設計就是讓學員開心玩、享受棒球樂趣，這幾年趣味競賽包括跑壘接力、打擊落點、傳接球對抗，都帶給小朋友滿滿歡樂。

他說：「這4年下來，現在小朋友真的比我們以前活潑很多，不管是學習東西，還是接受每個教練的指導，都很開心融入其中，不像以前我們都比較安靜，他們更願意開口講話，很開心和教練們互動。」

王建民連續4年擔任訓練營總教練，強調小學這個階段，一定要讓小朋友先喜歡棒球，產生興趣後再看未來發展；他勉勵小朋友，不論輸贏都要保持熱情，往下個階段繼續邁進。

「小朋友很開心投入，比較好玩是想學的東西不太一樣，特別是夾殺，可能很喜歡跑來跑去，所以這樣一直跑，很快樂。」郭俊麟首次加入教練團，坦言一開始很緊張，畢竟沒有教過這個年齡層的小朋友，深怕學員難以受控。

他笑說：「看到他們這麼快樂，回想以前自己打球那個初衷，開心去享受打球，而且很多選手都不錯，展現天賦跟潛力，也有贏球企圖心，想爭取機會上場表現。」

旅美投手陳柏毓也是初次投入訓練營團隊，認真跟著前輩一起教學，非常熱情指導，「我們有先討論課程，主要就是帶給小朋友簡單、不同的東西，先讓他們有這樣的印象與觀念，但不會強迫他們做太多的改變。」

他說，畢竟還是國小階段，讓他們喜歡最重要，才有動力會想繼續學習，然後培養出興趣，帶著笑容去打球，對將來會有很大幫助。

第2次參與訓練營的旅美選手鄭宗哲，總是開心與小球員擊掌互動，他說：「美國和中南美國家的小學都沒有棒球校隊，可能都從社區棒球，甚至有的地方還沒有社區組隊，就是路邊玩球，到了10幾歲才開始接觸正式訓練。」

鄭宗哲認為，打棒球不管到哪個階段，正向心態非常重要，「南美洲隊友曾經跟我說，不管打得好不好，都是一場比賽，每場就是要享受輸贏、享受打得好不好，如何開心打球是很重要的事。」

今天結訓典禮上，球星分享這兩天的點點滴滴，小球員則寫感謝卡回饋教練，並在訓練營最後的球星簽名會，把握時間與教練互動、聊天，留下難忘的快樂回憶。

江少慶（左）與高國麟相當投入分組對抗賽。圖／展逸國際提供
江少慶（左）與高國麟相當投入分組對抗賽。圖／展逸國際提供
陳鏞基（左）也是訓練營教練團成員。圖／展逸國際提供
陳鏞基（左）也是訓練營教練團成員。圖／展逸國際提供
陳柏毓（右）細心指導小朋友。圖／展逸國際提供
陳柏毓（右）細心指導小朋友。圖／展逸國際提供
柏釧BE HEROES棒球訓練營教練團。圖／展逸國際提供
柏釧BE HEROES棒球訓練營教練團。圖／展逸國際提供
柏釧BE HEROES棒球訓練營歡樂結訓。圖／展逸國際提供
柏釧BE HEROES棒球訓練營歡樂結訓。圖／展逸國際提供
黃暐傑（左）投入訓練營團隊。圖／展逸國際提供
黃暐傑（左）投入訓練營團隊。圖／展逸國際提供

棒球 鄭宗哲 王建民

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