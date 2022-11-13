中職／雄鷹隊史首場練習賽 在4千名球迷前不敵兄弟二軍

中職新軍台鋼雄鷹隊成軍後，今天在高雄澄清湖球場進行隊史首場對外練習賽，對中信兄弟隊二軍之戰，推算大約4千名球迷進場觀戰，讓球團感到相當驚喜，雄鷹終場2：4落敗。

雄鷹隊首局就展開攻勢，靠對方失誤、林家鋐、曾宸佐安打攻占滿壘，接著黃劼希揮出高飛犧牲打，攻下全場第1分。

雄鷹隊2局下又有斬獲，陳致嘉先揮出二壘打，再靠林威漢滾地球推進三壘，接著投手犯規，奉送陳致嘉得分。

兄弟3局上一口氣打了10人次，靠黃鈞麟、劉貴元、周委宏安打，加上3次四死球，以及雄鷹1次失誤，一口氣攻下4分逆轉戰局，雄鷹從第3局起未再得分，終場以兩分之差落敗。

雄鷹隊接下來還有4場練習賽，19日對統一獅隊，20、24日對富邦悍將隊，12月1日再戰味全龍隊，同樣免費進場。