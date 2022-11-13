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澳職／林子偉開季連4戰安打 陽岱鋼打點、盜壘都開張
澳洲職棒新球季開打4天，布里斯本俠盜、奧克蘭喙頭蜥隊今天進行4連戰最後一戰，又有4名台灣好手陽岱鋼、林子偉、黃弘毅、林暉盛亮相，俠盜終場5：2獲勝，開季第1個系列賽取得3勝。
林子偉前天、昨天連揮全壘打，今天擔任喙頭蜥指定打者，雖未再開轟，但揮出1支安打、被保送兩次；他在開季連續4場比賽都有安打紀錄，合計14支5、包括2轟、攻下5分打點，打擊率達3成57。
喙頭蜥今天推出6名投手應戰，黃弘毅中繼1.1局控球狀況不佳，投26球只有15顆好球，被揮出兩支安打，包括1支全壘打，三振、保送各1次，失1分吞敗。
林暉盛投0.1局狀況也不好，用了21球只有8顆好球，被揮出1支安打、出現兩次保送，失兩分退場。
陽岱鋼擔任俠盜先發6棒、右外野手，4次打數揮出兩支安打，攻下本季第1分打點，首次盜壘也開張，開季4戰16支4、打擊率2成50。
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