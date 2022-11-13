澳職／陽岱鋼澳職連兩戰敲雙安 林子偉連4戰有安打
台灣好手陽岱鋼澳洲職棒出賽，今天單場2安1打點，連2場出賽敲雙安；林子偉從球季開打就維持不錯手感，連4場出賽有安打，黃弘毅今天中繼登板投1.1局挨轟、承擔敗投。
澳洲職棒布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits）台灣野手陽岱鋼昨天安打開張，今天延續手感，與奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara） 交手，先發打6棒、守右外野。
陽岱鋼2局敲出投手方向小飛球出局，4局敲出中外野方向安打，5局球隊3比1領先、壘上有人時，陽岱鋼敲出中外野方向安打送回球隊第4分。
陽岱鋼8局敲出游擊方向滾地球出局；陽岱鋼澳職賽前開打前2戰沒有安打，昨天單場5打數敲出2支安打，今天單場4打數敲出2支安打、貢獻1分打點，連兩場出賽單場雙安。
奧克蘭喙頭蜥隊台灣好手林子偉今天先發打2棒、指定打擊，1局壘上有人時犧牲觸擊幫助隊友推進，3局獲得四壞保送，5局2人出局後敲出安打，7局再選到四壞保送；林子偉今天僅1打數敲出1支安打，選到2次保送，開季連4場出賽敲安。
奧克蘭喙頭蜥隊今天3局2人出局後換上黃弘毅中繼登板，總計投1.1局被敲2支安打，投出1次三振、1次保送，被敲陽春砲失分、承擔敗投。
奧克蘭喙頭蜥隊林暉盛接替登板中繼投0.1局被敲1支安打，投出2次保送、1次三振，失掉2分責失分，無關勝敗；布里斯本俠盜隊終場以5比2拿下勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言