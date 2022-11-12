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澳職／林子偉連兩場開轟 陽岱鋼首安、黃弘毅初登板
澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊今天與布里斯本俠盜隊續戰，效力喙頭蜥隊的林子偉連兩場開轟，外加黃弘毅初登板，而效力俠盜隊的陽岱鋼澳職首安也終於出爐，最終是俠盜隊以11：5擊敗喙頭蜥隊。
林子偉昨天才敲出滿貫砲，也是澳職首轟，今天作為先發第二棒、二壘手，5打數敲出2支安打，第1局敲安又盜壘，跑回1分，第9局則是在球隊大幅落後時敲出陽春砲，有1分打點、2得分。
而前兩戰7打數無安打的陽岱鋼，今天擔任第五棒、先發右外野手，在第二打席、第3局敲出中外野方向安打，8局再補上1支安打，總計5打數敲2安，賽後打擊率為1成67。
中信兄弟隊派去澳職磨練的投手黃弘毅，效力喙頭蜥隊的他今天初登板，7局上場時連投2次保送，隨後雖然製造滾地球出局，但也被換下場，留下1出局一、三壘有人局面，因下任投手被敲安打而承擔1分責失，總計0.1局用14球，掉1分。
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