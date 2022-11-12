日職／王貞治染疫康復 出院返家休養

日本職棒軟銀鷹隊今天表示，日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住進宮崎市內醫院的82歲球團會長王貞治，已出院返回福岡市的住家休養。

日本讀賣新聞報導，已知王貞治的喉嚨不適等症狀都已經消失，目前將暫時在家中休養。

王貞治日前為視察秋季訓練隨球團赴宮崎縣，11月2日晚間出現發燒症狀，11月3日接受PCR篩檢確診後住院接受治療。

共同社報導，王貞治11月3日確診後本來待在球隊宿舍休養，但在醫師建議下，為求謹慎起見而住院。