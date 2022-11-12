棒球／BE HEROES棒球營當教練 陳柏毓巴著江少慶請益

「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」聚集國內外棒球好手，由中信兄弟二軍投手教練王建民領軍豪華教練團，海盜隊小聯盟投手陳柏毓雖是教練團成員之一，但也把自己當學員，勤找前輩解惑。

陳柏毓之前在Nike訓練營當學員，今年首次以教練身分參加BE HEROES訓練營，指導少棒球員有模有樣，他說：「這個營隊有很多大咖，我自己也是學員。」

陳柏毓一邊帶著小朋友訓練，一邊抽空請教郭俊麟、江少慶兩人的旅外經驗，「問少慶前輩較多是生活上，因為他過去也在美職體系，瞭解當地生活，前輩跟我說，要加油，在美國生存不容易，要認真投入訓練。」

陳柏毓旅美第一年還住在球隊基地，今年就要搬到外面住，同住的除了同樣來自台灣的鄭宗哲外，還有一位美國室友，更融入當地生活，也跟鄭宗哲互相照顧，陳柏毓說：「這是應該的，也因為他是野手、我是投手，觀點不同也會互相討論。」

明年經典賽要開打，中華隊也透過經紀公司徵詢陳柏毓的意願，陳柏毓表示：「可以的話，很樂意，自己有意願，但還是要看球隊那邊的回覆。」