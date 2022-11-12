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中職／賴清德口誤變陳金鋒 陳鏞基不在意：我是金城武

聯合報／ 記者蘇志畬／彰化即時報導
「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」今起在彰化縣立八卦山棒球場展開，陳鏞基擔任教練。記者蘇志畬／攝影
「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」今起在彰化縣立八卦山棒球場展開，陳鏞基擔任教練。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊陳鏞基、胡金龍日前受邀出訪帛琉，結果副總統賴清德機上廣播不慎口誤，將陳鏞基叫成陳金鋒，陳鏞基不僅不在意，還很榮幸可以與「台灣之光」沾上邊，還開玩笑說：「路人都叫我金城武啊。」

陳鏞基今天到彰化擔任「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」教練，指導少棒球員，談到日前隨賴清德出訪行程，眼中滿滿幸福回憶，他說：「看到很多不同領域的東西，包括水產、醫療，讓自己的視野變得很廣。」

受到邀請隨副總統出訪，陳鏞基一方面開心，一方面也遺憾，「因為球隊沒打進季後賽，所以才有時間...」但他也因此認識到帛琉的棒球發展，雖然全國人口才2萬人左右，但棒球是最熱門的運動，不少人利用下半、課餘時刻在晚上打球，並在出訪第三天捐贈球具給當地棒運。

至於賴清德在機上的口誤，陳鏞基也認為不需要在意，「這次注意到，副總統要記得東西真的很多，每個人都會口誤，被叫成陳金鋒是我的榮幸，台灣之光耶。」還順便開玩笑說，路上也會有人將自己與金城武認錯。

回想起帛琉時光，陳鏞基還化身「帛琉觀光大使」，推薦媒體記者去一趟，「飛機落地前，看到窗外的島嶼，真的很漂亮，當地人也建議我去深潛，因為有很多沈船，可以看到很多熱帶魚。」陳鏞基也計劃未來有空要帶家人一起去一趟。

也因為帛琉之旅，陳鏞基今年休賽季特別加入游泳訓練，以此維持體能、肌力，他也透露，每年休賽季的訓練都會調整，去年是皮拉提斯，今年改為游泳。

陳鏞基 棒球 陳金鋒

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