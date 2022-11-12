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WBC／中華隊投手選材 王建民透露吳哲源被點名
中信兄弟二軍投手教練王建民受邀進入經典賽教練團，明年3月開打的賽事，也開始討論中華隊人選，兄弟今年竄起的吳哲源被列入討論，不過王建民透露提到吳哲源名字的，是樂天桃猿隊的投手教練「貓仔」許銘傑。
吳哲源是在2016年中信兄弟在選秀會上的第10指名，今年卻演出低順位驚奇，在一軍投出11連勝，總冠軍賽更扛起第4戰先發，幫助球隊取得封王戰勝利並獲選單場MVP。
王建民表示，上一次經典賽教練團開會時，「貓仔賢拜就有提到吳哲源，他的優勢在控球，能夠很快抓到出局數，在經典賽有用球數限制下，能多吃局數比較好。」
今年球季兄弟不少年輕投手竄起，王建民認為，近兩年賽季都受到疫情影響，也導致主力確診，幸好頂替的投手群都表現不錯，展現出足以應付一軍的能力。
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