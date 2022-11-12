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中職／王建民談兄弟4投旅澳計劃 期待余謙回先發
中信兄弟今年奪下二連霸後，培育農場的腳步不停歇，先後派出余謙、黃弘毅、王奕凱和林丞軒四名投手赴澳職磨練，二軍投手教練王建民也透露，這四人年輕有潛力，球隊的規劃就是希望他們能夠增加比賽經驗。
余謙、黃弘毅在總冠軍賽期間就已經先前往澳職，余謙更是在昨天登板後援，投3局僅被敲1安，沒有掉分，而王奕凱和林丞軒也將在近日出發。
王建民表示，這批投手中，除了林丞軒年紀大一些，另外3位都是年輕人，希望他們有所成長，而林丞軒也在今年看到進步的地方，所以球隊會希望增加他們的比賽經驗。
透過奧克蘭喙頭蜥隊葉明煌的協助，王建民都會收到相關數據，了解球員近況，談到余謙，王建民表示，因為今年一開始受傷，所以定位在後援，這次到澳職希望他能夠將局數拉長、增加耐力，「明年還是希望他回到先發，今年艾迪頓教練常陪他提早到球場訓練，畢竟是首輪選手，希望他日後能展現價值。」
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