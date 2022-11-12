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棒球／連4年指導彰化棒球 王建民又被小朋友問題打倒
「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」今天起在彰化縣立八卦山棒球場展開，王建民連續4年參與，還是被小朋友的無厘頭問題打倒，被問到「螃蟹怎麼叫？」時只能一頭霧水。
BE HEROES棒球訓練營教練團陣容星光熠熠，由王建民領銜，率陳鏞基、黃暐傑、江少慶、郭俊麟、鄭宗哲、高國麟、陳重廷以及陳柏毓，與彰化縣當地6支少棒隊進行為期兩天的訓練。
王建民表示，這4年來參與都抱持相同的心情，希望帶領小朋友們開心訓練，進而對棒球產生興趣，也由於隊伍數多，必需要分批訓練。
小朋友在訓練過程與王建民打成一片，也熱情提問，但很多與球技無關，王建民就被問到「螃蟹怎麼叫？」的腦筋急轉彎，結果王建民回說：「螃蟹不會叫吧。」聽到小朋友的解答，王建民無奈地說，不是適合對外透露的答案。
王建民、陳鏞基、江少慶都是連續四年擔任教練，郭俊麟、黃暐傑、高國麟、陳重廷以及陳柏毓則是首次加入，訓練課程內容皆由教練團親自針對投打設計專屬訓練菜單，訓分成投手、打擊、跑壘及守備四站，除了基本技能訓練外，更少不了成果驗收對抗賽及球星簽名會。
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