澳職／桃猿、兄弟第一指名連線 林子偉炸裂滿貫砲

澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊今天投手群繼續飄「台味」,由樂天桃猿隊翁瑋均先發4局,中信兄弟隊余謙中繼3局,最大亮點是林子偉炸裂滿貫砲,喙頭蜥終場以13:2擊敗布里斯本俠盜隊,余謙取得勝投。

翁瑋均由於接連進行兩次骨刺清除手術,今年出賽有限,在一軍出賽9局、二軍29局,球團安排他在季外赴澳洲練功、補足局數,定位先發投手。

翁瑋均此役先發4局共用52球,被敲2安打、失1分,有2次保送、1次三振,失分出現在3局下被打了陽春砲;余謙從第5局接手投球,中繼3局共用37球,被敲1安打、無失分,2018年猿隊第一指名及2020年兄弟第一指名在澳洲接力亮相。

喙頭蜥打線給予投手滿滿的愛,13安打狂灌13分,包括林子偉8局上的滿貫砲、此役4支1,另靠1次保送上壘。

俠盜隊第5棒則是陽岱鋼,3打數繳白卷,目前兩戰7打數沒有安打、沒有保送,打擊率、上壘率都還未開張。

GRAND SLAM!!!! Tzu-Wei Lin goes yard to clear the bases and we take an 11-1 lead!#FuelTheJourney #TuataraNation #ABL23