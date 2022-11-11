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澳職／桃猿、兄弟第一指名連線 林子偉炸裂滿貫砲
澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊今天投手群繼續飄「台味」，由樂天桃猿隊翁瑋均先發4局，中信兄弟隊余謙中繼3局，最大亮點是林子偉炸裂滿貫砲，喙頭蜥終場以13：2擊敗布里斯本俠盜隊，余謙取得勝投。
翁瑋均由於接連進行兩次骨刺清除手術，今年出賽有限，在一軍出賽9局、二軍29局，球團安排他在季外赴澳洲練功、補足局數，定位先發投手。
翁瑋均此役先發4局共用52球，被敲2安打、失1分，有2次保送、1次三振，失分出現在3局下被打了陽春砲；余謙從第5局接手投球，中繼3局共用37球，被敲1安打、無失分，2018年猿隊第一指名及2020年兄弟第一指名在澳洲接力亮相。
喙頭蜥打線給予投手滿滿的愛，13安打狂灌13分，包括林子偉8局上的滿貫砲、此役4支1，另靠1次保送上壘。
俠盜隊第5棒則是陽岱鋼，3打數繳白卷，目前兩戰7打數沒有安打、沒有保送，打擊率、上壘率都還未開張。
GRAND SLAM!!!! Tzu-Wei Lin goes yard to clear the bases and we take an 11-1 lead!#FuelTheJourney #TuataraNation #ABL23— Auckland Tuatara Baseball (@AucklandTuatara) November 11, 2022
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