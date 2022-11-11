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中職／成晉發文感謝球迷支持 呼籲網路留言要理性

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿隊外野手成晉。 報系資料照
樂天桃猿隊外野手成晉。 報系資料照

樂天桃猿在台灣大賽4連敗慘遭中信兄弟橫掃，無緣拿下總冠軍，桃猿外野手成晉今天也在個人粉絲團發文表示相當難過，並呼籲球迷留言要理性。

桃猿今年開季氣勢如虹，一舉拿下上半季冠軍。下半季開始他們仍保持龍頭的位置，沒想到被中信兄弟一波連勝反超，無緣年度金冠軍。最終台灣大賽更是慘遭兄弟橫掃，對此桃猿外野手成晉先展現風度祝賀對手，「首先恭喜中信兄弟拿下冠軍。所有的好與壞都將成為養分，使我持續前進的動力。」

接著成晉表達失利的心情，「說不難過是騙人的，縱使有遺憾但這都是一次次的經驗，我已經很幸運也很幸福了，壓力很大但我從沒放棄過，因為我始終相信自己做得到。」

他也沒有忘記要感謝一路以來支持他的球迷，「謝謝所有參與其中的夥伴們及一路相挺到底的10號隊友(桃猿球迷)，因為有你們，我們才能堅持到最後，謝謝那天在洲際的10號，以及在桃園市政府前的10號，你們的加油聲真的很好聽。」

「今年是個不可思議的一年，不能因為最後的失敗抹滅今年的成長，在重要時刻沒辦法幫助球隊，我也很難過，遺憾的是結果是這樣。」成晉寫道。

成晉也在文章最後呼籲球迷網路留言要理性，「球還是要打，飯還是要吃，生活還是得過，各位的指教我全盤接受，但請不要口出惡言，逞一時之快，我們明年球季見。」

中信 桃園 粉絲

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