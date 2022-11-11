棒球／江國豪、張弘稜返母校彰藝 分享長高秘訣是早睡

2022柏釧BE HEROES棒球訓練營在12、13日登場，今天先由同樣來自彰化藝術高中國中部棒球隊的富邦悍將隊投手江國豪、匹茲堡海盜隊投手張弘稜，重返母校於八卦山棒球場指導學弟，儘管與學弟們近距離互動時間有限，但兩人把握機會傾囊相授，期許學弟們在棒球路上走得更遠、更穩健、更出色。

兩位球員重返母校訓練場地，看到現在硬體環境設施比當年更好，為學弟感到開心。兩人把握一小時練球互動時間，指導彰藝高中棒球隊，並帶入科學化的訓練方式，提點小球員留意各項細節，掌握基本功要領。

「每年回來環境一直在進步，教練訓練方式跟思維，也逐漸跟職業球隊相近，對年輕球員幫助很大。」江國豪連續4年投入棒球訓練營，能夠為家鄉棒球盡分心力，他感觸很深。21歲的張弘稜則是首度參與，來之前就很興奮，畢竟過去自己國中時，彰化這類型的訓練營比較少，藉由這機會，回到八卦山棒球場，盡量把自己所學，傳承給學弟。

訓練時間結束後，兩位球員與學弟們進行座談會分享經驗與解答各種問題，小球員詢問面臨低潮時的調整，江國豪建議保持正確的心態，藉由教練跟其他人協助，找出問題去修正，相信很快就會突破瓶頸。

身高193公的張弘稜，則被學弟問到如何長高，他強調一定要早睡，多補充營養、健康飲食、避免攝取太多垃圾食物。178公分高的江國豪則覺得現在學弟們身材，普遍比他當年好很多，「我國中很矮小，他們現在幾乎每個都比我還高，要懂得把握優勢，多努力、專注然後投入，在棒球路上，只要努力去做，投入在練習裡面，對自己未來一定幫助很大。」

張弘稜同樣認為，既然都已經選擇棒球這條路，不要輕言放棄，何況現在場地硬體設備維護更周全，在這麼好的場地練習，是件很幸福的事。同時也激勵學弟，「看到很多學弟有身材，也有不錯的天賦，相信累積到一定程度，一定會激發出來，畢竟時間在哪、成就在哪，多運用時間在棒球上，一定會得到成果，只要你努力多少，老天爺一定會給你多少。」

彰化縣教育處長王智弘勉勵現場學員，鼓勵多學多問、從中受益，「每個人都有自己夢想，人因夢想而偉大，我們彰化縣教育理念是教育多元精采，打造孩子未來，期盼大家一同努力開創未來，帶領彰化縣的榮譽走向全世界。」王智弘感謝彰化縣議會、體育會以及展逸國際企業推動支持，促成台灣頂級球星回饋中部基層，不只棒球，還有足球、網球等等活動，助彰化邁向體育大縣。