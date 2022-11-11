中職／雙艇出擊 林安可返國中母校帶唐肇廷一起來教球

統一獅隊與台南市體育局合作，舉辦校園運動推廣活動，為112年全運會在台南暖身，獅隊本周分別前進建興國中、大灣高中校慶活動，推出林安可、唐肇廷及郭阜林、施子謙與學生互動，指導球技之餘，還與划船隊進行划船機1分鐘限時PK賽。

獅隊校園巡迴第三站來到建興國中校慶運動會，球團特別安排林安可回到母校，也特別與麻吉隊友唐肇廷，擔任棒球教練，指導建興國中棒球隊打擊及守備相關技巧。

林安可表示：「這是畢業後首度回到國中母校指導棒球選手，再次走進小時候的校園，感覺十分新鮮，學弟也都好熱情，練球環境也比以前好很多，記憶中的小時候練球，紅土上都還有碎石頭，能夠回到母校指導學弟是一件很棒、很有意義的事情。」林安可、唐肇廷也準備小禮物贈送給學生，讓今年運動會留下不一樣的回憶。

第四站在今天前往大灣高中校慶運動會，大灣高中是羽球、網球、划船發展學校，本次結合112全運會推廣活動，安排大灣高中划船隊與郭阜林、施子謙互動，特別準備划船機，透過教練專業講解及示範，職棒選手很快就進入狀況，體驗划船機訓練模式，還與大灣高中划船隊進行一分鐘限時PK賽。身為運動員最不喜歡「輸」的感覺，兩位職棒選手全力以赴，但終究專業訓練下的划船隊繳出好成績贏了職棒選手。

郭阜林表示：「很高興來到大灣高中校慶活動，體驗划船機訓練，雖然跟棒球訓練不太相同，但嘗試不一樣的訓練方式也是很棒的體驗，競賽時學生們都好厲害，希望他們在專業訓練下，成績能夠蒸蒸日上。」

施子謙、郭阜林也為大灣高中棒球隊進行棒球指導課程，大灣高中棒球屬於社團性質類別，並非專業棒球重點學校，喜愛棒球的每個大灣高中選生也把握難得機會，能夠跟職棒選手請教相關知識，其中包括打擊技巧、要領及投球揮臂技巧、握球方式。

施子謙表示：「今天來到大灣高中進行棒球指導，感受到學生對於棒球知識的求知態度，自己也將所知的棒球知識分享給學生，希望他們能懂得其中的道理，在實際訓練中才能發現問題，解決問題，技術才會進步。」