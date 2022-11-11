MLB／大谷投、打皆入圍最佳陣容 挑戰連兩年均獲獎壯舉
大聯盟今日公布年度最佳陣容入圍名單，大谷翔平連續兩年入圍指定打擊和先發投手，大谷翔平去年獲選指定打擊第一隊、投手第二隊，是史上第一位包辦兩個獎項的球員，今年有望再度達成此項壯舉。
大谷翔平連續兩季在投打兩端表現出色，本季「投手大谷」表現更上一層樓，戰績15勝9敗、防禦率2.33，主投166局狂飆219K，投手第一隊和第二隊各有5個名額，以大谷今年的投球表現，要獲選應該不太困難。
「打者翔平」較去年稍有退步，本季打擊率2成73，累積34支全壘打、94分打點。本季共有5人入圍指定打擊，包括大谷翔平、費城人哈波（Bryce Harper）、紅雀普荷斯（Albert Pujols）、太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）和大都會沃格巴克（Daniel Vogelbach）。艾瓦瑞茲的打擊成績表現遠超其他人；沃格巴克則遠不如其他人，大谷在五人當中，攻擊指數（OPS）雖然只排在第4，但與哈波幾乎沒有差距，普荷斯也有打席數較少的劣勢。
大聯盟從2019年開始舉辦年度最佳陣容票選，專家、球迷投票各佔50%，根據球員例行賽成績，選出第一隊和第二隊，總共會選出10名先發投手、4名後援投手、捕手2人、內野手8人、外野手6人和指定打擊2人，票選結果將於12月6日公布。
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