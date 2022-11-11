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日職／希望靠他帶動士氣！巨人確定簽下「熱男」松田宣浩

聯合新聞網／ 綜合報導
松田宣浩正式轉戰巨人。 報系資料照
松田宣浩正式轉戰巨人。 報系資料照

生涯效力軟銀17年的「熱男」松田宣浩，季末宣告離隊成為自由球員，昨天多家日本媒體報導松田宣浩將轉戰讀賣巨人，而今日巨人官方也證實此項消息，希望能借重他豐富的經驗，帶動休息室的氣氛。

根據日媒《體育報知》報導指出，巨人希望他能在板凳做出貢獻，擔任代打或代守一、三壘的角色，此外更希望他能展現過去在軟銀的特色，擔任休息室的「氣氛大師」，帶動球隊士氣。

39歲的松田宣浩過往在軟銀一直擔任主戰三壘手，生涯共累積301轟，也曾在洋聯三壘金手套7連霸，可以說是攻守俱佳。在軟銀期間，球隊曾拿下4連霸、共獲得7次日本一，除了是軟銀的代表人物之一，還是國家隊常客。

不過松田宣浩隨著年紀越來越大，表現也逐漸下滑，去年勉強還有14轟打擊率2成34的成績，今年打擊率剩下2成04，且全壘打沒有開張，這樣的表現讓他在陣容強大的軟銀失去上場機會，只好在季末選擇成為自由球員離開軟銀。

身為傳統豪門的巨人隊，本季以央聯第4名作收，無緣季後賽，相隔5年首度落入B段班，巨人季後積極補強，除了簽下松田宣浩外，近期也透過交易換回37歲老將長野久義，先前也傳出在大聯盟打拼的筒香家智、有原航平以及西武球星森友哉都是他們追求的目標。

日本 體育

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