快訊

台股收復萬四大關！台積電強漲8% 終場彈升503點收14,007點

陸放寬防疫措施 入境隔離由「7+3」縮短為「5+3」

為梨泰院案負責？南韓龍山警察署官員被發現陳屍家中

WBC／佐佐木朗希火球震撼全場 澳洲總仔：世上最好的投手

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希昨日對戰澳洲速球連發，對手教練也大讚。 圖擷自侍JAPAN官網
佐佐木朗希昨日對戰澳洲速球連發，對手教練也大讚。 圖擷自侍JAPAN官網

為了備戰明年經典賽，日本武士隊近期舉辦多場熱身賽，昨日推出「令和怪物」佐佐木朗希先發對戰澳洲，他主投4局0失分，最快球速159公里，也讓澳洲總教練尼爾森（Dave Nilsson）不禁讚嘆：「果然是世界上最好的投手之一。」

佐佐木朗希昨日先發上陣，第一球就投到158公里，第二球再催到全場最速159公里，總計主投4局被敲4支安打，沒有失分，表現出色。不過賽後他卻表示還在適應經典賽的比賽用球，「球和平常不一樣，所以我一邊摸索，一邊修正自己的投球，有發現自身的問題，這場比賽是一次很好的經驗。」

日本明年經典賽與澳洲同屬B組，同組對手還有南韓、中國、捷克。對於佐佐木的投球表現尼爾森大讚：「他果然是目前世界上最好的投手之一，不只球速快，還能使用指叉球壓制對手，雖然我們出線一些攻勢，但後來都被他壓制住了。」

日本 澳洲 南韓 捷克

相關新聞

日職／生涯215勝「野球殿堂」傳奇 村田兆治驚傳火災罹難

生涯累積超過200勝，被選入日本「野球殿堂」的知名前羅德隊投手村田兆治，11日凌晨深夜驚傳遭遇火災。雖然警消一度到場搶救，但送醫時已經呈現昏迷狀態，最後不幸身亡，享年72歲。

WBC／佐佐木朗希火球震撼全場 澳洲總仔：世上最好的投手

為了備戰明年經典賽，日本武士隊近期舉辦多場熱身賽，昨日推出「令和怪物」佐佐木朗希先發對戰澳洲，他主投4局0失分，最快球速159公里，也讓澳洲總教練尼爾森（Dave Nilsson）不禁讚嘆：「果然是世

澳職／開幕戰3台將較勁 林子偉敲安、陽岱鋼吞3K

澳洲職棒開幕戰滿滿台灣味，奧克蘭喙頭蜥隊由林暉盛扛先發，旅美好手林子偉首戰就敲安，而效力布里斯本俠盜隊陽岱鋼則是4打數無...

中職／曹竣崵評兄弟狠狠壓制猿隊 江坤宇守備太重要

中職總冠軍賽只打4場就結束，中信兄弟隊首次在「台灣大賽」擊敗樂天桃猿隊，隊史第9次封王，台北城市科技大學棒球隊總教練、中...

日職／佐佐木朗希完全比賽 締最年輕投捕金氏世界紀錄

日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，今年4月搭配捕手松川虎生投出完全比賽，以「在職業棒球完成完全...

中職／曼尼9年前狂熱橫掃全台 哈沃德驚人效應開始發酵

NBA超級球星哈沃德（Dwight Howard）加盟T1聯盟桃園永豐雲豹隊，引發國內球迷瘋狂搶票，雲豹開季前4場主場比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。