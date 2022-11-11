WBC／佐佐木朗希火球震撼全場 澳洲總仔：世上最好的投手

為了備戰明年經典賽，日本武士隊近期舉辦多場熱身賽，昨日推出「令和怪物」佐佐木朗希先發對戰澳洲，他主投4局0失分，最快球速159公里，也讓澳洲總教練尼爾森（Dave Nilsson）不禁讚嘆：「果然是世界上最好的投手之一。」

佐佐木朗希昨日先發上陣，第一球就投到158公里，第二球再催到全場最速159公里，總計主投4局被敲4支安打，沒有失分，表現出色。不過賽後他卻表示還在適應經典賽的比賽用球，「球和平常不一樣，所以我一邊摸索，一邊修正自己的投球，有發現自身的問題，這場比賽是一次很好的經驗。」

日本明年經典賽與澳洲同屬B組，同組對手還有南韓、中國、捷克。對於佐佐木的投球表現尼爾森大讚：「他果然是目前世界上最好的投手之一，不只球速快，還能使用指叉球壓制對手，雖然我們出線一些攻勢，但後來都被他壓制住了。」