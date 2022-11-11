日職／生涯215勝「野球殿堂」傳奇 村田兆治驚傳火災罹難

生涯累積超過200勝，被選入日本「野球殿堂」的知名前羅德隊投手村田兆治，11日凌晨深夜驚傳遭遇火災。雖然警消一度到場搶救，但送醫時已經呈現昏迷狀態，最後不幸身亡，享年72歲。

根據日本媒體「體育日本」報導，村田今年九月，曾經在羽田機場涉嫌對女性安檢人員施暴，而被當作現行犯逮捕。後來雖然獲得釋放，但也因為負面風波，辭退了澤村賞的評選職務。

村田兆治1949年生，1967年以第一指名加盟東京獵戶座隊（今千葉羅德海洋隊前身）。1971年他修正投球動作，創造出獨特的豪邁投球姿勢，被稱為是「巨斧投法」。1974年他拿下單季14勝，並在日本一大賽第六戰上演完投勝，幫助球隊奪冠。

村田在1975、1976年連莊防禦率王，1981年開季勇奪11連勝。1982年出現手肘疼痛的傷勢影響表現，不過1985年又拿下17勝5敗，成功上演大復活戲碼，直到1990年才引退。職棒生涯22年下來，最終留下215勝177敗33救援，防禦率3.24的成績。並拿過1次勝投王、3次防禦率王、1次救援王等獎項。另外生涯148次暴投則是日職紀錄。

村田退休之後先擔任球評，後來曾到大榮鷹（今福岡軟體銀行鷹前身）擔任投手教練。2005年入選野球殿堂。另外他為了振興離島棒球，曾主辦「離島甲子園」大賽。村田引退後曾數度受邀開球，球速仍然維持在一定水準之上，但卻在這次火災中不幸往生。