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澳職／開幕戰3台將較勁 林子偉敲安、陽岱鋼吞3K

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
澳洲職棒今天開打，效力於奧克蘭喙頭蜥隊的台灣野手林子偉擔任先發。圖／擷取自澳職轉播畫面
澳洲職棒今天開打，效力於奧克蘭喙頭蜥隊的台灣野手林子偉擔任先發。圖／擷取自澳職轉播畫面

澳洲職棒開幕戰滿滿台灣味，奧克蘭喙頭蜥隊由林暉盛扛先發，旅美好手林子偉首戰就敲安，而效力布里斯本俠盜隊陽岱鋼則是4打數無安打，吞下3K，不過俠盜隊靠著摩爾（Robert Moore）單場雙響砲，以6：0勝出。

林子偉今天擔任喙頭蜥隊先發第2棒、游擊手，1局上的首打席敲出游擊滾地出局，4局上作為首名打者敲出安打，隨著隊友2次滾地推進站上三壘，只不過仍欠缺適時一擊；林子偉在6局、8局上都敲出中外野飛球出局，以4打數1安打作收。

陽岱鋼作為俠盜隊第5棒、右外野手，4打數繳白卷，2局下、3局下都遭到三振，5局下敲出滾地出局，7局下則又遭到三振，單場苦吞3K。

林暉盛則是開賽連續解決5名打者，包括三振掉陽岱鋼，只不過3局下遇到亂流，無人出局連投2次四壞保送，似乎手指出狀況，球隊喊暫停後為他包紮，但最終投完2.1局、用55球就退場，沒有被敲安打，只不過留下的壘包都化為失分，丟掉2分有1分責失，另有3次三振。

俠盜隊3局下得到2分之外，5局下摩爾（Robert Moore）的2分砲取得保險分，7局下摩爾再轟出一發2分砲擴大領先，一個人包辦今年澳職的前2轟。

澳洲職棒今天開打，奧克蘭喙頭蜥隊先發投手林暉盛（左），三振掉布里斯本俠盜隊陽岱鋼。圖／擷取自澳職轉播畫面
澳洲職棒今天開打，奧克蘭喙頭蜥隊先發投手林暉盛（左），三振掉布里斯本俠盜隊陽岱鋼。圖／擷取自澳職轉播畫面

林子偉 摩爾

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