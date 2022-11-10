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中職／曹竣崵評兄弟狠狠壓制猿隊 江坤宇守備太重要

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟江坤宇（右），經常有美技防守演出。 報系資料照
中信兄弟江坤宇（右），經常有美技防守演出。 報系資料照

中職總冠軍賽只打4場就結束，中信兄弟隊首次在「台灣大賽」擊敗樂天桃猿隊，隊史第9次封王，台北城市科技大學棒球隊總教練、中職資深球評曹竣崵說：「棒球就是看投手，兄弟4位先發投手都很穩定，才能壓倒性獲勝。」

曹竣崵不諱言，象、猿隊爭霸前，自己看好猿隊奪冠，沒想到竟被4戰清盤，戰況一面倒確實讓人意外；但他強調，這就是回歸技術面，猿隊打擊確實未能好好發揮，被兄弟投手狠狠壓制。

兄弟4戰推出德保拉、泰勒、鄭凱文、吳哲源登板先發，全部繳出優質內容，4人都投滿7局、泰勒更達8局，合計29局只失7分， 曹竣崵說：「兄弟4名投手全是優質先發，代表投手群很穩定、有效壓制對手，面對攻擊火力強大的猿隊，確實贏得很漂亮。」

曹竣崵表示，兄弟得點圈打擊率超過3成，甚至比例行賽更高，這是打線最重要的一點，代表能夠有效發揮，而且短期系列賽最怕失誤，守備格外重要，這方面也優於猿隊。

昨天第4戰8局上，猿隊攻下1分追成2：3，在1出局一、三壘有人時，成晉揮出游擊方向滾地球，形成雙殺結束攻勢。

曹竣崵特別提到，兄弟這個守備實在太重要，游擊手江坤宇接球動作一氣呵成，二壘手岳東華傳球也很確實，如果沒有接好、傳好，一旦造成3：3平手，可能改變整個戰局。

另外，曹竣崵認為洋投的重要性再次獲得證明，他說，優質洋投不只在中職，就算日職、韓職也是重點，今年統一獅隊就是例子，洋投戰力衰退、本土投手又無法像吳哲源一樣撐住場面，整體表現就不好。

中職 吳哲源 棒球

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