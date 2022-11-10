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日職／佐佐木朗希完全比賽 締最年輕投捕金氏世界紀錄

中央社／ 東京10日綜合外電報導
佐佐木朗希。(擷自推特)
佐佐木朗希。(擷自推特)

日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，今年4月搭配捕手松川虎生投出完全比賽，以「在職業棒球完成完全比賽最年輕投捕搭檔」獲金氏世界紀錄認證。

佐佐木今年4月10日投出日職睽違28年的「完全比賽」，且連續三振13名打者改寫高懸64年紀錄，單場總計飆出19K追平日職紀錄。

佐佐木除了是日職史上第16個投出完全比賽的投手，也以20歲5個月的年紀改寫1960年投手嶋田源太郎20歲11個月的「最年輕完全比賽」日職紀錄。

日本時事通信社報導，羅德球團今天表示，佐佐木跟松川加總年齡為38歲330天（4月10日當天），以「在職業棒球完成完全比賽最年輕投捕搭檔」獲金氏世界紀錄認證。

不僅如此，佐佐木在同天比賽還投出連續13次三振，以「在職業棒球投出最多連續三振次數的投手」，同獲認定為金氏世界紀錄。

共同社報導，佐佐木透過球團回應說，能獲認定非常開心，未來也將努力挑戰各項紀錄；松川說，很高興跟佐佐木一同被認為金氏世界紀錄，會以此為激勵更加努力。

日刊體育報導，佐佐木完成完全比賽時的年齡為20歲5個月、松川為18歲5個月，合計38歲330天。佐佐木這兩項紀錄被刊登在今天發行的「金氏世界紀錄2023」刊物上，這是羅德隊首次有球員獲金氏世界紀錄認定。

棒球 羅德海洋 佐佐木朗希

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