中職／曼尼9年前狂熱橫掃全台 哈沃德驚人效應開始發酵

NBA超級球星哈沃德（Dwight Howard）加盟T1聯盟桃園永豐雲豹隊，引發國內球迷瘋狂搶票，雲豹開季前4場主場比賽6萬張門票，在10分鐘內被搶購一空，看來籃球版「曼尼效應」已經開始發酵，和2013年大聯盟巨星曼尼（Manny Ramirez）來台氣勢不相上下。

曼尼當年以41歲之齡加盟成軍第1年的義大犀牛隊，帶著效力紅襪隊兩座世界大賽冠軍、生涯555轟的巨星架勢，成為中職史上最大咖洋將，不但犀牛賺飽飽、單季主場觀眾人數躍居榜首，也讓客場票房受益，對整個聯盟都有很大幫助。

甚至還有商人腦筋動得快，看著曼尼招牌辮子頭，直接在店門口擺放麻花捲造型的郵筒，只要客人將穿戴辮子造型的照片放在臉書打卡，就有機會獲得贈品。

曼尼在2013年3月27日上演中職首戰，在高雄澄清湖球場進行的犀牛、兄弟象隊之戰湧進爆滿2萬人觀戰，連續兩戰合計37888人進場，讓球團高層笑得合不攏嘴。

不只如此，曼尼出賽的前19戰比賽就有11場觀眾破萬，而且兩度出現連續3戰滿場，從天母（1萬人）、新莊（12500人）、新竹（11000人）到台南球場（12000人）都讓兄弟、統一獅隊主場比賽爆滿，Lamigo桃猿隊在桃園球場最多也有17717人進場，「曼尼旋風」橫掃全台。

犀牛當年用最高規格迎接曼尼，包括他的月薪和其他福利在內，每個月至少投資150萬元，但在票房、商品完全得到回饋，也讓中職登上國際媒體版面，不少中職球員的親朋好友拜託他們買票，有時一買就是10幾張，被形容為「只要對上犀牛，冒出來的朋友就特別多」。

中職打者都想向這位大聯盟巨星挖寶，「大師兄」林智勝當時效力猿隊，一直希望和曼尼交流，向他請教打擊問題；曼尼後來不但提供自身經驗，還主動贈送球棒，讓林智勝很開心，與隊友仔細研究這支球棒到底有什麼不同。