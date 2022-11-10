澳職／開幕戰滿台的！林暉盛三振陽岱鋼 投2.1局退場

澳洲職棒今天開打，開幕戰滿滿台灣味，奧克蘭喙頭蜥隊先發第二棒是旅美好手林子偉，布里斯本俠盜隊第五棒則是前旅日球星陽岱鋼，擔任喙頭蜥隊先發投手的林暉盛三振掉陽岱鋼，不過僅投2.1局就退場休息。

林暉盛在1局下登板，投出乾淨俐落三上三下，2局下首度對決陽岱鋼，也在2好3壞後將這位學長三振出局，只不過面對下一棒投出觸身，中止連續解決5名打者。

2局下林暉盛沒掉分，但到了3局下遇到亂流，無人出局連投2次四壞保送，教練喊出暫停，林暉盛也示意手指似乎有點狀況，球隊趕緊送上包紮物品，林暉盛續投後讓對手敲出飛球出局，但之後也退場休息。