中職／中信兄弟2連霸 現場女球迷不適昏迷送醫不治

中職中信兄弟昨天在台中洲際棒球場完成2連霸，2萬名球迷一同拋下黃色彩帶。但開賽不久，有1名女球迷因頭暈不適昏迷送醫。院方今天說，尊重家屬保留患者隱私，不對外說明相關病況。

中信兄弟昨天總冠軍賽第4戰，以3比2擊敗樂天桃猿，以4連勝完成2連霸，奪隊史第9冠，在滿場2萬名球迷面前拋下黃色彩帶。不過，球場內昨天也傳出意外，剛開賽不久，就有球迷在現場身體不適送醫救治。

台中市政府消防局表示，昨天晚間6時36分獲報，北屯區台中洲際棒球場內有女子頭暈不適昏倒，立即派遣頭家厝分隊出動救護車前往，但消防人員到場時，發現39歲女子已陷入昏迷，緊急將患者送往台中慈濟醫院救治，相關送醫畫面也曝光。今天則傳出送醫搶救後仍宣告不治。

院方今天表示，昨天有協助女球迷治療，但尊重家屬意願保留患者隱私，不對外說明相關病況。