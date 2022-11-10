中職／猿隊爭霸戰遭清盤 曹竣崵道出肯定曾豪駒的理由

樂天桃猿隊在台灣大賽4連敗，挑戰隊史第8座總冠軍失利，台北城市科技大學棒球隊總教練、中職資深球評曹竣崵認為，站在自己身為教練的立場，仍要肯定猿隊總教練曾豪駒，能在單一球季帶出整年最佳戰績，這對任何有帶兵經驗的教頭，都是相當難得的事情。

猿隊今年120場例行賽70勝4和46敗，締造中職史上第4次單季70勝紀錄，以年度排名第1在總冠軍賽迎戰中信兄弟隊，不料連輸4場打包，曾豪駒承受極大壓力。

曹竣崵認為，中職總冠軍賽不再採用傳統2-3-2賽制，而是改成2-2-3，取代以往「先保送1勝」的做法，這種突破性的賽制很好，5隊都想拚年度排名第1，對球團在總冠軍賽的票房、行銷都很有幫助。

他說：「身為棒球人，必須肯定聯盟，這在賽制上是突破性的代表作，對大環境是好事。」

曹竣崵表示，曾豪駒領軍搶下年度戰績第1，為自己拚出難得紀錄，也為球團拚出利益，不能單看總冠軍賽「結果論」，畢竟短期作戰本來就有較多變數。

若按傳統賽制，總冠軍賽打到第5戰仍是兄弟主場，曹竣崵認為，象猿大戰一旦拉長戰線，第5戰就是猿隊「多出來的主場」，讓球團多了一場收益，沒想到猿隊只打4場就收工，撇開輸贏問題，必須肯定曾豪駒、猿隊教練團、球員一整年的努力。