中職／啦啦隊員我都要 中職最強應援組合出爐

隨著中華職棒總冠軍賽結束，聯合新聞網所舉辦的「中職啦啦隊 選你的夢幻隊」票選活動，也已在10月30日完美落幕，最後由中信兄弟的峮峮、統一7-ELEVEn獅的艾璐、富邦悍將的慈妹、味全龍的君白、樂天桃猿的Yuri，獲選成為球迷心中最強的應援組合。同時，聯合新聞網所推出的《中華職棒五隊啦啦隊專題報導》，詳細介紹各隊應援文化和風格的轉變，幫助球迷能隨時掌握場邊「嬌」點資訊，不僅只看熱鬧、更要看門道！

聯合新聞網所舉辦的「中職啦啦隊 選你的夢幻隊」票選活動，總共吸引超過15000名會員共襄盛舉！圖／聯合報系資料照片

因一首「炸裂」應援曲紅遍台日兩地的中信兄弟啦啦隊 (Passion Sisters) 成員峮峮，是這次活動五隊中最受球迷喜愛的女孩；統一7-ELEVEn獅啦啦隊 (Uni-Girls) 成員艾璐來自棒球世家，成為「南霸天」人氣最高的啦啦隊員；味全龍啦啦隊 (Dragon Beauties) 隊員的君白，在球場上充滿活力和仙氣的應援，也讓她成為最受喜愛的「小龍女」之一。樂天桃猿啦啦隊 (Rakuten Girls) 人氣女神Yuri，這次在票數上更勝隊友林襄，成為最高人氣樂天女孩；而近期被鄉民封為「新一代啦啦隊女神」的富邦悍將慈妹，則是成為Fubon Angels的人氣王。

聯合新聞網近期則推出《中華職棒五隊啦啦隊專題報導》，詳細介紹五隊不同的應援風格，包括各隊啦啦隊員和團長如何透過應援歌曲和動作，連結場上球員和場下球迷的心。另外，中信兄弟在昨日擊敗樂天桃猿後，以四戰橫掃之姿封王並拿下二連霸，相關總冠軍賽後報導及季後球隊最新動態，請持續關注聯合新聞網！