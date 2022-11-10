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中職／兄弟封王之路進帳5500萬 預購紀念球衣2580元

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
兄弟隊完成2連霸，總冠軍紀念商品將開放預購。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊完成2連霸，總冠軍紀念商品將開放預購。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊完成2連霸，總冠軍賽在台中洲際球場兩場比賽湧進37112人觀戰，球團今天指出，票房、商品收入接近4000萬元，之前季後挑戰賽兩場票房、商品收入則是1500萬元。

兄弟也公布總冠軍紀念商品預購資訊，所有商品不限量預購，提醒球迷確認商品再下單，預購時間11日中午12點到16日中午12點，明年2月21日起陸續出貨，預購期間使用中信兄弟聯名卡結帳享20倍超象點回饋（含原產品最高5倍回饋）。

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相關商品包括總冠軍紀念球衣2580元、紀念短袖T恤980元、紀念球帽850元、紀念應援毛巾400元、總冠軍紀念球350元、熱炒杯組650元、紀念1000片拼圖850元、總冠軍紀念盤1280元、紀念壓克力立牌750元、紀念拖特包850元、紀念幣組1580元、紀念三角旗350元。

中信兄弟網路商城>>>https://www.brothers-shop.com.tw/brothers

兄弟隊完成2連霸，總冠軍紀念商品將開放預購。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊完成2連霸，總冠軍紀念商品將開放預購。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊完成2連霸，總冠軍紀念商品將開放預購。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊完成2連霸，總冠軍紀念商品將開放預購。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟

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