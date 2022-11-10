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中職／福來喜準備接電話 兄弟球團：雙方有續約意願

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
除了德保拉明年還有合約外，福來喜(中)與泰樂(右)都表達續兄弟留意願！ 中央社
除了德保拉明年還有合約外，福來喜(中)與泰樂(右)都表達續兄弟留意願！ 中央社

中信兄弟隊今年在下半季戰績急起直追，總冠軍賽更以直落四擊敗樂天桃猿隊封王，捕手福來喜的角色很關鍵，對於明年是否再拚三連霸福來喜保持開放態度，而兄弟球團今天也回應：「雙方都有續約意願，但仍需開會討論。」

福來喜是中職歷年來少見的捕手洋將，季中一度到二軍待了3個月，直到7月10日才因象魔力離隊而重返一軍，從此常駐主戰捕手，帶動兄弟投手成績全面升級，包括引導兄弟先發投手在總冠軍賽連續4場優質先發。

外界好奇福來喜明年還在不在兄弟？中信兄弟球團今天發表聲明表示：「球團與福來喜雙方都有續約意願，但都還要開會討論明年整體洋將策略，謝謝大家的關心。」

福來喜在昨天封王戰賽後受訪時也曾表示：「迫不及待希望能得到兄弟的下一份合約，公司都有我的電話，歡迎隨時打電話給我，非常願意談明年的合約。」

中信兄弟 樂天桃猿 中職

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