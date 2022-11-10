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中職／中信兄弟二連霸興奮過頭？ 女球迷不適昏迷送醫
台中洲際棒球場等了3年的黃色彩帶，昨天終於飄落，現場與電視機前的球迷欣喜若狂，傳出洲際現場有一名女球迷觀賽過程覺得頭暈，一度昏迷，救護車緊急送醫救治。台中慈濟醫院今表示，昨晚本院確實協助一位中職總冠軍賽觀眾就醫事宜，但家屬希望保留患者隱私，不便對外說明。
中信兄弟隊昨以3：2擊敗樂天桃猿隊，連續兩年直落4封王，取得隊史第9冠。洲際棒球場高朋滿座，上萬球迷見證歷史性的一刻，拋下黃色綵帶，情緒嗨到最高點，卻傳出有一位女球迷疑過於興奮，出現頭暈不適徵狀，甚至昏迷，救護車緊急送醫救治。
台中慈濟醫院證實，昨晚本院確實協助一位中職總冠軍賽觀眾就醫事宜，但家屬希望保留患者隱私，不願對外說明。
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