中職／中信兄弟二連霸興奮過頭？ 女球迷不適昏迷送醫

第五屆世界棒球經典賽將在明年3月開打，與台灣同屬A組的義大利徵招順利，今天率先公布13人名單，其中8名為現役大聯盟球員，另外5人也都是3A選手。 義大利不僅有大聯盟球星助陣，總教練更是找來大聯盟

2022-11-10 11:46