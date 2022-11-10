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中職／林威助2連霸史上第8人 明年挑戰4大傳奇教頭紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟總教練林威助領軍兩年，奪冠機率百分之百，明年更有機會挑戰4大傳奇教頭的紀錄。 中央社
中信兄弟總教練林威助領軍兩年，奪冠機率百分之百，明年更有機會挑戰4大傳奇教頭的紀錄。 中央社

中信兄弟隊在總冠軍賽4戰橫掃樂天桃猿隊，奪下隊史第9座冠軍，也是隊史第3次出現連霸，總教練林威助領軍兩年，奪冠機率百分之百，明年更有機會挑戰4大傳奇教頭的紀錄。

中職開打33年，只有8名總教練至少完成2連霸，依序是兄弟象隊山根俊英（1993、94年）、統一獅隊大石彌太郎（1995、96年）、味全龍隊徐生明（1997、98、99年）、 兄弟象隊林易增（2001、02、03年）、興農牛隊劉榮華（2004、05年）、統一獅隊呂文生（2007、08、09年）、Lamigo桃猿隊洪一中（2014、15、17、18、19年）、林威助（2021、22年）。

洪一中是史上領軍最多冠教頭，2006年首次奪下總冠軍，接著2012、14、15、17、18、19年封王，猿隊目前7座總冠軍在中職各隊排名第3，都在他的手中締造霸業，也是中職史上唯一兩次完成2連霸的總教練，8年內6度封王、6年內5度封王都是難以超越的障礙。

兄弟首位總冠軍教頭是1992年森下正夫，接著是山根俊英、林易增、2010年陳瑞振、林威助，最快明年就有機會追上獅隊，以10座總冠軍並列史上第1。

中職總教練不好當，各隊近年頻頻換人，光是兄弟從2013年起，就有謝長亨、吳復連、史耐德、伯納、丘昌榮、林威助，歷經6次總冠軍賽失利，終於在林威助的手中完成2連霸。

徐生明、林易增、呂文生、洪一中過去領軍生涯十分風光，呂文生也曾在2007到11年之間，5年內4度率領獅隊封王，林威助明年將挑戰3連霸，希望能夠成為史上第5人。

林威助 中職 洪一中

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