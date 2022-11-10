日職／侍JAPAN戰澳洲看台冷清 球迷批「票價太貴不值得」

日本國家代表隊「侍JAPAN」近來和火腿、巨人及澳洲等隊伍進行強化試合，並在9日對上澳洲的賽事中，投打發揮之下以8比1獲得勝利。然而侍JAPAN雖然聚集了日職各家好手，且打出優異的表現，票房卻不如預期，看台上明顯有不少空位。

根據日本媒體「中日スポーツ」報導，侍JAPAN在日前和火腿、巨人的比賽，預售票都是早早就賣光，現場有超過四萬名球迷到場。但9日於札幌巨蛋對上澳洲，按理應是疫情以來，難得有國家隊碰上國外隊伍的賽事，但現場卻只有18321觀眾捧場，比今年例行賽全聯盟平均的24558人還少。投捕間的傳接球聲響徹空蕩蕩的巨蛋球場，甚至讓人想起了疫情時無觀眾比賽的慘狀。

日本網友們紛紛認為「畢竟這只是練習比賽，換句話說大家認為不值得那個票價」、「又不是認真打的賽事，一定會猶豫幹嘛花那麼多錢」、「我連札幌巨蛋有比賽都不知道」、「對面又不是什麼MLB明星，叫大谷來票房也沒救」、「要考慮票房的話還是辦在東京巨蛋吧」，「我有去看，覺得和東京大阪人口比率、辦在平日七點及宣傳不足是問題」。

根據侍JAPAN網站顯示，本次比賽最便宜的票價，是外野指定席的2800日圓（約相當於新台幣611元），內野票價則落在4000日圓至8500日圓不等（約相當於新台幣874至1857元）。鑽石席（位於本壘後方）要價1萬日圓，設置在內野座位前方的Field Seat票價則是1萬5000日圓（分別相當於新台幣2185元及3277元）。

日本武士隊比賽的票價。圖擷自侍JAPAN官網

本次侍JAPAN與澳洲的賽事使用經典賽用球，並會採計世界棒壘球總會（WBSC）積分。首戰日本先發投手今永昇太主投四局掉1分非則失，另外飆出10次三振。打線則包括第四棒村上宗隆開轟，全場一共敲出12支安打得8分，且先發打者人人安打，最終便以8比1輕取澳洲隊。