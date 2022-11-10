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經典賽／中華隊危險了！義大利成功徵召8名大聯盟球員

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利總教練是大聯盟名人堂捕手皮耶薩！ 路透
義大利總教練是大聯盟名人堂捕手皮耶薩！ 路透

第五屆世界棒球經典賽將在明年3月開打，與台灣同屬A組的義大利徵招順利，今天率先公布13人名單，其中8名為現役大聯盟球員，另外5人也都是3A選手。

義大利不僅有大聯盟球星助陣，總教練更是找來大聯盟傳奇鐵捕皮亞薩（Mike Piazza）擔任，對於球隊的組建他表示，「我們有一支充滿熱情和激情的球隊，他們渴望代表義大利。所有人都馬上給出積極的回應，還有其他人詢問能否為義大利效力。」「我們準備和合作的時間所剩不多了，所以會從這週開始，馬上建立聯繫。」

這份13人經典賽球員名單中有8名大聯盟現役球員，包含天使內野手弗萊契（David Fletcher）、皇家二壘手羅培茲（Nicky Lopez）、皇家一壘手帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）、光芒工具人馬斯特羅波尼（Miles Mastrobuoni）、紅雀外野手迪魯茲歐（Ben DeLuzio）、水手工具人海格底（Sam Haggerty）、水手右投費斯塔（Matt Festa）、紅雀右投帕蘭特（Andre Pallante）。

天使內野手弗萊契。 美國聯合通訊社
天使內野手弗萊契。 美國聯合通訊社

除了這8人之外，太空人強打曼西尼（Trey Mancini）、天使捕手史塔西（Max Stassi）、藍鳥終結者羅瑪諾（Jordan Romano）、大都會右投歐塔維諾（Adam Ottavino）、馬林魚左投卡斯塔諾（Daniel Castano）也有很大的機率加入義大利隊。

太空人強打曼西尼。 路透通訊社
太空人強打曼西尼。 路透通訊社

本屆與地主中華隊、荷蘭古巴巴拿馬同屬A組的義大利，雖然在世界棒壘球總會（WBSC）最新排名僅第17名，但如今已有多名大聯盟球員助陣，恐怕成為該組戰力最強的球隊，A組預賽比賽將在明年3月8日於台中洲際棒球場開打，留給各隊準備的時間已經不多了。

義大利 巴拿馬 太空人 古巴 荷蘭

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