日職／日媒爆料田中將大薪水遭大砍3億 創下隊史紀錄

樂天金鷲強投田中將大昨日正式宣布不會行使海外自由球員資格，確定留隊。今天日本媒體也爆料，上季年薪9億日圓的他，新賽季合約將被大砍3億，創下隊史上最大減薪紀錄。

根據日媒《日刊體育》報導指出，田中將大的扣薪幅度接近最大扣薪限制（超過年薪1億日圓為40%），他新賽季的年薪為6億日圓，與上季相比少了3億日圓，是樂天球團史上最高減薪紀錄。

田中將大減薪3億日圓不是日職紀錄，報導列舉過往未轉隊的大幅減薪紀錄，包括巨人杉內俊哉從5億日圓被扣到5000萬日圓（減薪4.5億），以及同屬巨人的小笠原道大年薪從4億3000萬日圓被扣到7000萬日圓（減薪3.6億）。

田中將大本季表現不如預期，本季25場先發9勝12敗，日職生涯首度吞下雙位數敗投，防禦率3.31也不甚理想。他昨日在個人社群發文透露不會行使自由球員權利，並確定續留金鷲，他也表示，「將盡全力幫助球隊拿下聯盟優勝與日本一。」