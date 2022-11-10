快訊

陳時中防疫表現 台灣民意基金會最新民調：54.77分不及格

中信兄弟勇奪二連霸 台中20日封王遊行、路線出爐

選前一個月癌逝 美賓州民代仍以85%壓倒性票數死後當選

日職／日媒爆料田中將大薪水遭大砍3億 創下隊史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
田中將大宣布續留金鷲，日媒爆料年薪被大砍3億日圓。 擷圖自樂天金鷲官方推特
田中將大宣布續留金鷲，日媒爆料年薪被大砍3億日圓。 擷圖自樂天金鷲官方推特

樂天金鷲強投田中將大昨日正式宣布不會行使海外自由球員資格，確定留隊。今天日本媒體也爆料，上季年薪9億日圓的他，新賽季合約將被大砍3億，創下隊史上最大減薪紀錄。

根據日媒《日刊體育》報導指出，田中將大的扣薪幅度接近最大扣薪限制（超過年薪1億日圓為40%），他新賽季的年薪為6億日圓，與上季相比少了3億日圓，是樂天球團史上最高減薪紀錄。

田中將大減薪3億日圓不是日職紀錄，報導列舉過往未轉隊的大幅減薪紀錄，包括巨人杉內俊哉從5億日圓被扣到5000萬日圓（減薪4.5億），以及同屬巨人的小笠原道大年薪從4億3000萬日圓被扣到7000萬日圓（減薪3.6億）。

田中將大本季表現不如預期，本季25場先發9勝12敗，日職生涯首度吞下雙位數敗投，防禦率3.31也不甚理想。他昨日在個人社群發文透露不會行使自由球員權利，並確定續留金鷲，他也表示，「將盡全力幫助球隊拿下聯盟優勝與日本一。」

相關新聞

中職／林威助2連霸史上第8人 明年挑戰4大傳奇教頭紀錄

中信兄弟隊在總冠軍賽4戰橫掃樂天桃猿隊，奪下隊史第9座冠軍，也是隊史第3次出現連霸，總教練林威助領軍兩年，奪冠機率百分之...

中職／林威助率兄弟封王 日媒也關心「壓倒性勝利」

總教練林威助率領中信兄弟隊拿下今年中職總冠軍，前阪神隊的血統也吸引日本媒體報導，至今早共有日刊體育、朝日電視新聞網刊登兄...

中職／總冠軍賽四戰落幕 兄弟9人來不及上、全猿皆兵

中信兄弟隊在總冠軍賽以四連勝之姿橫掃樂天桃猿隊，完成二連霸，系列賽迅速收尾，兄弟共有9名成員來不及上場表現，猿隊則是全「...

日職／日媒爆料田中將大薪水遭大砍3億 創下隊史紀錄

樂天金鷲強投田中將大昨日正式宣布不會行使海外自由球員資格，確定留隊。今天日本媒體也爆料，上季年薪9億日圓的他，新賽季合約將被大砍3億，創下隊史上最大減薪紀錄。 根據日媒《日刊體育》報導指出，田中

經典賽／中華隊危險了！義大利成功徵召8名大聯盟球員

第五屆世界棒球經典賽將在明年3月開打，與台灣同屬A組的義大利徵招順利，今天率先公布13人名單，其中8名為現役大聯盟球員，另外5人也都是3A選手。 義大利不僅有大聯盟球星助陣，總教練更是找來大聯盟

中職／中信兄弟二連霸 台中20日封王遊行、路線出爐

中信兄弟昨晚在中華職棒總冠軍賽第4戰，以3比2險勝樂天桃猿，連續兩年拿下中華職棒總冠軍，中信兄弟應援團長小白賽後也預告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。