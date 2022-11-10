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中職／林威助率兄弟封王 日媒也關心「壓倒性勝利」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
總教練林威助率領中信兄弟隊拿下今年中職總冠軍，前阪神隊的血統也吸引日本媒體報導。 中央社
總教練林威助率領中信兄弟隊拿下今年中職總冠軍，前阪神隊的血統也吸引日本媒體報導。 中央社

總教練林威助率領中信兄弟隊拿下今年中職總冠軍，前阪神隊的血統也吸引日本媒體報導，至今早共有日刊體育、朝日電視新聞網刊登兄弟封王消息，更指出率隊完成二連霸是以8連勝的「壓倒性勝利」之姿。

朝日電視新聞網報導中指出，林威助去年帶隊第一年就奪冠，今年找來前隊友平野惠一擔任教練，林威助表示：「能夠在故鄉台中奪冠真的非常開心，完成二連霸，這一年也能夠繼續努力真是太好了。」

日刊體育回顧林威助在2017年引退後轉任教練，先在二軍3年2度率隊奪冠，雖然過去是名強打者，但擔任總教練後執行的是「投手優先」的防守野球。

日刊體育也指出，林威助雖然平常看起來是溫厚的紳士，但進入球場就截然不同，變得嚴厲，在訓練量不多的台灣，從二軍時期引進與日本相同的訓練菜單，也打造出連霸基礎，而到了一軍更是連續兩年奪冠、取得從沒輸過的8連勝，發揮出壓倒性的力量。

兄弟陣中除了林威助外，投手鄭凱文、呂彥青也都是前阪神球員，在總冠軍賽都有好表現，另外一軍打擊教練兼內野統籌教練平野惠一也是來自阪神，都是阪神球迷熟悉的面孔。

林威助 阪神 呂彥青

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