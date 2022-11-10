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中職／總冠軍賽四戰落幕 兄弟9人來不及上、全猿皆兵

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟完成2連霸，共有9名成員來不及上場表現，猿隊則是全「猿」皆兵。 中央社
中信兄弟完成2連霸，共有9名成員來不及上場表現，猿隊則是全「猿」皆兵。 中央社

中信兄弟隊在總冠軍賽以四連勝之姿橫掃樂天桃猿隊，完成二連霸，系列賽迅速收尾，兄弟共有9名成員來不及上場表現，猿隊則是全「猿」皆兵。

兄弟在這四場比賽，先發投手德保拉、泰樂、鄭凱文、吳哲源都至少投滿7局，加上終結者呂彥青也投了4局，投手群用兵超精簡，只用7人吃完36局，這也導致官大元、江忠城、王奕凱、黃恩賜、李吳永勤等5人來不及上場，王奕凱、李吳永勤的總冠軍賽初體驗只能在板凳席為隊友加油。

捕手方面，兄弟也延續下半季後段的模式，由洋將福來喜蹲好蹲滿，沒問題就不換人，高宇杰、陳家駒也沒機會上場；兄弟野手群因前兩戰王威晨腳傷缺席，調度較多，13人中有11人都留下出賽紀錄，僅杜家明、詹子賢還沒來得及出賽。

猿隊這四場比賽都有欠缺適時一擊的時刻，因此打線變動也較大，前兩戰雖然先發「複製貼上」，但後兩戰都有調整，光是昨天的最後一戰，野手加捕手就用了14人，也以5名投手接力想要守住失血，但仍以1分差落敗。

猿隊最終野手12人、捕手4人、投手12人，在這四場比賽都出賽過，其中馬傑森、成晉、黃敬瑋、陳冠宇、許竣暘、曾仁和、林子崴、張閔勛都是生涯首次打總冠軍賽。

樂天桃猿 呂彥青 成晉

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