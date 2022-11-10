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中職／兄弟2連霸拋彩帶慶祝 爪迷「做這件事」讓盧秀燕大讚

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中信兄弟昨晚完成二連霸，許多爪迷們在市府廣場拋黃彩帶慶祝，慶祝後更自動把地上所有垃圾清除，台中市長盧秀燕發文大讚「這是台中市民的高水準，象迷的高水準。」圖／擷取自盧秀燕臉書
中信兄弟昨晚完成二連霸，許多爪迷們在市府廣場拋黃彩帶慶祝，慶祝後更自動把地上所有垃圾清除，台中市長盧秀燕發文大讚「這是台中市民的高水準，象迷的高水準。」圖／擷取自盧秀燕臉書

中信兄弟昨晚在中華職棒總冠軍賽第4戰，以3比2險勝樂天桃猿，完成二連霸，許多爪迷們昨在市府廣場拋黃彩帶慶祝，慶祝後更自動把地上所有垃圾清除，台中市長盧秀燕發文大讚「這是台中市民的高水準，象迷的高水準，我台中，我驕傲。我爪，我驕傲。」

台中市長盧秀燕昨晚在府前廣場與球迷一起熱血觀賽，興奮開心和全場球迷迎接中信兄弟光榮蟬聯總冠軍，一同拋下黃彩帶慶祝，高聲歡呼「二連霸」。

盧秀燕在臉書表示，恭喜中信兄弟奪得總冠軍，今年台中市政府將比照去年，全力再辦封王大遊行，「中信兄弟以台中洲際為主場，就是我們的家人。家人奪得總冠軍，就像自己獲獎一樣開心。」

盧秀燕說，感謝球迷、球團讓台中的棒球如此精彩，「因為有大家的熱烈支持，世界看見台中發展棒球的決心，也有越來越多的精彩賽事來到台中舉辦，光榮的台中，我們一起守護。」

盧秀燕約50分鐘後再次於臉書發文，貼出市府廣場前的場景，「我要向國人介紹高水準的台中市民與爪迷」，中信兄弟封王，有超過2000人在市府廣場拋彩帶慶祝，30分鐘後，地上沒有垃圾，球迷自動自發復原，「這是台中市民的高水準，象迷的高水準」、「我台中，我驕傲。我爪，我驕傲。」

網友看了後也留言「真的超有水準」、「我台中，我驕傲」、「以象迷為榮 以台中人為榮」、「二連霸的自律」、「盧市長，我也在現場，球賽好精彩，市民有水準」。

中信兄弟 棒球 樂天桃猿

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