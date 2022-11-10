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中職／中信兄弟封王遊行日期出爐 有假單趕快遞
中信兄弟隊今晚在台中洲際主場拋下黃色彩帶，連續兩年拿下中華職棒總冠軍，經歷漫長的賽後訪問，主持人小白也拋出彩蛋，透露封王遊行日期訂在11月20日，「有假單要趕快遞。」
兄弟今年在總冠軍賽四戰橫掃對手樂天桃猿隊，加上去年橫掃統一獅隊，寫下史無前例的總冠軍8連勝紀錄，球迷最期待的封王遊行日期也在賽後訪問的尾聲，由應援團團長小白公布出爐。
去年球季中信兄弟在12月1日封王後，12月12日在台中舉辦封王遊行，估計10萬名球迷參與，沿路更有破千輛機車跟隨，展現百萬象迷氣勢。
今年球季定在11月20日（周日）舉辦封王遊行，小白提醒球迷，需要請假的人要趕快請，屆時若要騎車跟隨隊伍也記得不要違反交通規則，「我們封王遊行見。」
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