中職／兄弟二連霸全世界都知道了 辜仲諒WBSC會議報喜

中信兄弟隊今天在洲際球場完成二連霸，世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長辜仲諒在台中洲際棒球場見證，與教練和球員同享榮耀之後，隨即於深夜11點參與WBSC棒球部董事會的視訊會議，向各國代表分享二連霸喜訊。

兄弟今天以3：2擊敗樂天桃猿隊，只用4場登頂冠軍，連續兩年橫掃對手，老闆辜仲諒也在賽後現身兄弟陣營，參與慶功時刻。

同時身為WBSC執行副會長的辜仲諒，隨後也透過視訊向各會員國代表分享兄弟二連霸的喜訊，WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）也特別恭賀辜仲諒先生、恭喜中信兄弟勇奪總冠軍，成為這次WBSC棒球部董事會討論未來5年世界盃棒球錦標賽議題的一段小插曲。