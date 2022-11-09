中職／再和兄弟拚三連霸？福來喜：隨時打給我
中信兄弟隊在總冠軍賽4戰橫掃樂天桃猿隊，4位先發投手全數都是7局以上優質先發，捕手福來喜的引導功力，為他摘下勝隊優秀球員的榮銜，對於明年再返兄弟，他笑答：「隨時打給我」。
福來喜以罕見的洋捕身分助拳兄弟，但在4月中就因球隊對洋投需求更迫切而被下放二軍，待了3個月，直到7月10日才因象魔力的離隊而等到重返一軍的機會，從此常駐一軍主戰捕手，帶動兄弟投手成績全面升級，包括兄弟先發投手在總冠軍賽連續4場優質先發。
福來喜稱讚投手群的表現，「樂天擁有全聯盟最好的攻擊能力，但我們的投手能有這樣表現，必須對他們脫帽致敬。」他也不忘歸功進攻端每天都有不同的英雄跳出。
在台灣奪冠的感受有多特別？福來喜說：「最特別的是，就是球迷從頭到尾都在喊。」他感謝家人的體諒，長時間讓他在異地征戰、無法陪伴家人，「拿到總冠軍，以自己、也以隊友為榮。」
回想在二軍待了3個月的日子，他說當然煎熬，但是告訴自己永遠都不要放棄，「抬頭挺胸，保持正面心態，很多人比你過得更辛苦。只要保持有好的心態，好的事情就會來，也想要告訴很多打棒球的小朋友，把自己準備好，機會來了就要好好表現。」
福來喜證明洋捕在現今中職仍有生存空間，引領出一場又一場好投，明年是否再和兄弟拚三連霸？他回應：「迫不及待希望能得到兄弟的下一份合約，公司都有我的電話，歡迎隨時打電話給我，非常願意談明年的合約。」
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