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中職／絕對不騙人的兄弟隊長王威晨 MVP票投岳家兄弟

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
2022中職總冠軍賽持續展開，中信兄弟隊9日力拚台中主場封王，2局下，三壘跑者王威晨（中右）靠著隊友敲安順利衝回本壘得分，也助隊領先比數，開心與隊友抱成一團慶祝。 中央社
2022中職總冠軍賽持續展開，中信兄弟隊9日力拚台中主場封王，2局下，三壘跑者王威晨（中右）靠著隊友敲安順利衝回本壘得分，也助隊領先比數，開心與隊友抱成一團慶祝。 中央社

中信兄弟隊今天在總冠軍賽第4戰以3：2擊敗樂天桃猿隊，以直落四拋下封王彩帶，罕見瞬間是隊長王威晨因自打球未獲改判，以球棒怒敲草皮，他賽後強調沒有騙人、腳也有瘀青，當下1分差、重要時刻，所以比較激動，「我情緒沒有收住，我會再改進。」至於他眼中的總冠軍賽MVP，隊長的一票投給岳家兄弟。

王威晨因左大腿拉傷影響，總冠軍賽前兩戰並未參與，直到第3戰才重返先發，今天續扛三壘，引起討論的打席出現在8局下，打向一壘方向的滾地球由一壘手接球後踩壘抓下出局數，但王威晨認為是自打球，兄弟提出挑戰，最終未獲改判，王威晨明顯動怒。

賽後談到此事，他先是說：「我故意的，振奮一下（士氣）。」但隨後也坦言自己從來不騙人，「這種東西我真的沒在騙人，已經瘀青了，但沒關係啦！這是比賽的一部分，畫面比較難看到，但我是真的！我沒有騙人！」王威晨還原當下的情緒，是因一分差、又是關鍵場面，「我覺得我還有可以繼續打擊的機會。」因此沒控制情緒。

連續兩年都以隊長身分，和團隊一起拿到冠軍，王威晨像是兄弟幼稚園大班班長一般，看待選手越來越成熟，「我最開心的是，看到很多比較沒有經驗的選手都成長了，為球隊貢獻很多。」

被問到他眼中的總冠軍MVP，他思索了一下回答：「岳家兄弟啊！有他們攻勢串聯、每1分都很重要，看他們兩個連線，包括面對味全時，一直在壘上製造機會給後面的棒次打。」

王威晨 樂天桃猿 中信兄弟

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