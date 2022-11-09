中職／中信兄弟封王 盧秀燕與球迷拋彩帶慶二連冠

職棒台灣大賽總冠賽採7戰4勝制，台中市政府為表達力挺中信兄弟的決心，今晚在府前廣場舉辦直播派對，台中地主隊中信兄弟氣勢如虹，最終以四連勝強勢擊敗樂天桃猿。台中市長盧秀燕今晚在府前廣場與球迷一起熱血觀賽，興奮開心和全場球迷迎接中信兄弟光榮蟬聯總冠軍，一同拋下黃彩帶慶祝，高聲歡呼「二連霸」；洲際主場同時也在2萬球迷見證下，現場拋出封王黃色彩帶雨，恭喜中信兄弟黃袍加身、場面壯觀。

盧秀燕今天身著兄弟象球衣，手揮加油旗和加油棒，一同在府前廣場搖旗吶喊，與球迷一起為中信兄弟加油。9局下半，隨比賽氣氛逐漸炒高，盧市長和局處首長也一起緊張高喊「再一人就贏了」、「三振、三振」，隨樂天桃猿最後一人被三振出局，現場歡聲雷動高呼中信兄弟「總冠軍」。

盧秀燕恭喜中信兄弟再度封王，蟬聯總冠軍，她承諾會比照去年由市府幫忙舉辦封王大遊行，「大家都要來」，感謝大家一起集氣加油，明年再拚三連霸。