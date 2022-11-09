中職／好美！想哭！黃色彩帶飄落 呂彥青坐享最佳視野

中信兄弟隊今天以3：2險勝樂天桃猿隊，讓台中洲際球場相隔3年再拋下黃色彩帶，終結者呂彥青直接在場上感受彩帶飄落瞬間，心情超開心；史上最年輕的總冠軍賽系列賽MVP岳政華，則是直呼好美、想哭。

兄弟4戰清盤樂天桃猿隊，完成二連霸，不同的是，去年在台南球場封王，今年在洲際球場拋下黃色彩帶，而洲際球場前一次拋下黃色彩帶，已是2019年10月1日的下半季冠軍，相隔3年再現主場黃潮。

呂彥青去年以先發投手之姿參與總冠軍賽，今年扛下終結者，守下3場勝利，今天在投手丘上享受黃色彩帶飄落瞬間，他也有很大感受差異，「去年是在場邊拋，今年自己在場上解決最後一個，自己也沒想過生涯會遇到這種畫面，滿開心的。」

岳政華以21歲又284天成為史上最年輕總冠軍賽MVP，他也知道洲際很久沒有拋過彩帶，直呼很想看，被問到真的看到的感覺如何？他笑說：「很美，剛剛滿想哭的。」

岳政華在大賽扛開路先鋒繳出佳績，賽後得知是MVP也嚇了一跳，他表示第一次在季後賽打第一棒，有不錯的上壘率，也希望能盡最大力量、為球隊貢獻。