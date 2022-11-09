中職／年度第一卻遭橫掃 曾豪駒抱歉未能率隊奪冠

樂天桃猿隊以年度第一之姿進入總冠軍賽，賽季取得70勝46敗4和的破6成勝率，卻在總冠軍賽4連敗輸給中信兄弟隊，成為史上第2支遭到「下剋上」橫掃的球隊，總教練曾豪駒表示：「對球迷很抱歉。」

猿隊今年對戰兄弟是15勝15敗戰績持平，只不過上半季9勝6敗的對戰在下半季剛好顛倒，最後8場對戰更是1勝7敗，到了總冠軍賽也難挽劣勢，四場比賽分別以3：5、1：4、2：7、2：3輸球。

成績不如預期、細節上沒做好，這是猿隊教頭曾豪駒賽後認為在這次系列賽需要檢討的地方，但同時也稱讚對手，「兄弟在這個系列賽做得很好的事，他們該執行的細節，執行力都不錯，這也是我們明年要去修正、精進的點。」

樂天集團接手三年來第一次打進總冠軍賽，也是曾豪駒總教練生涯三年的第一次，他表示，沒有奪冠對球迷很抱歉，也希望把這個遺憾化作明年的動力，「今年大家都很盡力去做，我們只要堅持，總有一天會達到這個目標。」

至於球員的表現，曾豪駒認為不能因為短期賽事的表現就做出評價，球員都很盡力，「他們今年為了球隊打下季冠軍，也拿下年度第一，在我心中他們是最棒的，我以他們為榮。」