中職／當初買兄弟被很多人反對 辜仲諒：我非常驕傲我的球隊

中信兄弟隊連續兩年稱霸台灣大賽，老闆辜仲諒看了超感動，直呼選手、教練表現出來的精神就是台灣所需要的，也回憶當初買兄弟象時所遭遇的反彈，現在證明只要用心就能克服困難，「我對我的球隊非常驕傲！」

兄弟4戰橫掃樂天桃猿隊，現場見證的辜仲諒被問到封王心情，他說激動到不知道要說什麼，但是真的很感動，「球迷眼睛比我明亮，他們用生命在打球，昨天他們三壘這樣接球，小可愛是用身體去擋，這是不一樣的精神，也是台灣最需要的精神。」

他看見選手的努力，總教練林威助及其他教練也都很辛苦，就連沒上場的選手，也都做好自己的角色，「大家同一條船、同一條心，扮演好自己角色，棒球不一定要上去打的的才是角色，幕後也很重要，打不好學長安慰一下，比什麼都來得有用。」

當年接手兄弟象隊，砸下資源，最終成功打造王朝之師，辜仲諒回憶一路走來，「我們買兄弟的時候，很多人反對，那時候洪家的退出，象迷都很失望，我們花了這麼多時間，證明只要用心永不放棄、團結一致，就能克服所有困難，我非常驕傲我的球隊，他們證明了我說的精神，這個精神以我作為理事長，希望我的小朋友看到，我最關心的就是基層棒球，希望他們做好榜樣。」

至於和總教練林威助說了什麼？辜仲諒說是秘密、現在還不方便說，「我和威助之間有些秘密，好的秘密，和他說的事，是對整個台灣棒球是有幫助的，過幾個月大家就會知道，對台灣棒球是很大的著墨，會改變我們台灣棒球生態。」