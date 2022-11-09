中職／大賽前逢母親車禍 助總淚眼感謝球員4場結束

連續兩年帶領中信兄弟隊登頂，總教練林威助續寫不敗神話，賽後訪問中忍不住紅了眼眶，數度哽咽到無法接續話語，這才揭曉原來他的母親在季後挑戰賽前夕出車禍，「現在4場結束了，我可以放心趕快去探病。」

兄弟去年奪冠，本季戰力維持完整且洋投陣容更加強大，但走來未如想像中順遂，對他的諸多質疑之一包括將去年第一指名的呂彥青放到牛棚，但這項不得不為的調度，卻讓兄弟因此找出一名可靠的終結者。

回顧這些不斷投射而來的問號，林威助接受質疑，「我想質疑是會質疑，但球隊還是相信呂彥青的能力，最後還是幫我們守住勝利。」

連續兩年成功帶領兄弟登頂，林威助認為去年是菜鳥，擔心的事情比較多、也有很多試煉，但今年也不輕鬆。說到這裡，視線逐漸模糊，林威助說：「其實在打味全的比賽之前，我媽有滿嚴重的車禍，也手術了好幾次，最後腳是有保住，但是很辛苦。」

林威助並未主動告知球員此事，但由於第一天有請假，不少選手都知情，「4戰就結束，我也非常高興，也為他們（選手）覺得驕傲。」

呂彥青就坦承知道此事，「林桑沒有跟我們講，但是我們都知道，關鍵比賽遇到這種事情，相信他的壓力比我們大很多，把這個冠軍送給他是最好的禮物。」