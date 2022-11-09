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中職／自謙不是大賽型 岳政華成史上最年輕總冠軍MVP

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊岳政華成為史上最年輕總冠軍賽MVP。。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊岳政華成為史上最年輕總冠軍賽MVP。。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊今晚以3：2擊敗樂天桃猿隊，4連勝橫掃之姿完成二連霸、總冠軍賽跨季8連勝，21歲的岳政華雖然謙稱自己「不是大賽型球員」，但今年在總冠軍賽7支安打、4分得分、1打點的成績，讓他成為史上最年輕的總冠軍賽MVP。

岳政華作為兄弟開路先鋒，不僅今天在封王戰點燃攻勢，首局敲出二壘打後跑回第1分，總冠軍賽4戰累積16打數7支安打，總冠軍賽打擊率4成38、上壘率5成整、長打率0.563。

岳政華最終就獲選為系列賽MVP，以21歲284天之齡，獲選總冠軍賽MVP，創下總冠軍賽MVP最年輕年歲紀錄，原紀錄為1998年味全龍隊許聖杰的23歲179天。

岳政華在今年季後挑戰賽、2020年總冠軍賽開轟，成為最年輕在這兩大賽開轟的紀錄保持人，對於火燙表現，他在日前受訪時曾自謙，「我不算大賽型球員啦。」

另外兄弟捕手福來喜獲選為勝隊優秀球員，這四戰先發引導投手功不可沒，也有3支安打、2分打點演出；敗隊優秀球員則是由猿隊陳晨威獲選，他在總冠軍賽前3戰都有敲安，總計16打數6安打，打擊率3成75，另有1打點、1得分。

樂天桃猿 陳晨威

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