中職／二連霸！吳哲源7局好投鎖猿 兄弟8連勝史上唯一

延續從季後挑戰賽點燃的氣勢，中信兄弟隊今晚在洲際球場以3：2擊敗樂天桃猿隊，在今年中職總冠軍賽締造4連勝封王，連續兩年拋下黃色彩帶，更締造史上首次的8連勝狂戰績。

兄弟先發投手吳哲源，今天面對猿隊打線前7局僅因挨轟掉1分，雖然8局續投被連敲2安後退場，其中1名跑者換成失分，但最終被敲5支安打，7局失2分的優質先發拿下勝投，另有6次三振、1次四壞保送，獲選單場MVP。

兄弟前三戰先發投手都投滿7局，吳哲源也沒有「漏氣」，總冠軍賽史上第二次出現前4戰投手都至少投滿7局的壯舉，前一次也是黃衫軍，2010年的兄弟象僅用麥格倫、卡斯帝、羅曼三名洋投撐完前四戰，也是橫掃對手。

兄弟1局下就靠著岳政華二壘打、江坤宇安打先馳得點，2局上猿隊雖靠廖健富陽春砲追平，但2局下兄弟再靠著王威晨、福來喜、岳東華連續3安再添1分超前。

猿隊今天前兩次失誤避開失分，但第三次躲不過，6局下兄弟靠著林書逸二壘打再起攻勢，2出局後福來喜敲出的中間方向滾地球，猿隊二壘手林立接球時，游擊手馬傑森煞不住車相撞，球掉出手套變成失誤，讓代跑的宋晟睿回來得分。

猿隊在8局上有大好攻勢，開局連續2安打退先發投手吳哲源，接手的呂彥青保送在先，變成無人出局滿壘，不料猿隊陳晨威先敲出準雙殺打，靠著光速腳程站上一壘、有1分打點，不料下一棒成晉又敲出雙殺打，導致猿隊僅得1分，守住危機的呂彥青振臂高呼。

呂彥青9局續投，連續打斷林立、廖健富的球棒，讓這兩名強打者都敲出飛球出局，連投2局，守住1分差的勝利，拿下今年在總冠軍賽的第3次救援成功。

兄弟從下半季開始積蓄氣勢，季後挑戰賽先以3勝1敗淘汰味全龍隊，連續兩年挺進總冠軍賽，而且都完成4連勝橫掃，難能可貴是「下剋上」的橫掃，前一次也是2010年兄弟象（中信兄弟前身）。

最終由開路先鋒岳政華獲選系列賽MVP，勝隊優秀球員是這四場引導投手有功的捕手福來喜，猿隊打擊率3成75的陳晨威獲選敗隊優秀球員。